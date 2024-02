Traffico rifiuti tra Italia e Tunisia, l'inchiesta si allarga: coinvolti tre funzionari della Regione Campania

Sono tre i funzionari della Regione Campania coinvolti nell'inchiesta della Dia e dei carabinieri del Noe di Potenza su un presunto traffico di rifiuti tra Italia e Tunisia. È quanto emerso in queste ore, dopo che stamane era stato reso noto che uno di loro era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.

L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Potenza, e sono undici le misure cautelari notificate: quattro persone sono finite in carcere, cinque ai domiciliari e per due è scattato l'obbligo di dimora. Complessivamente sono sedici le persone indagate, insieme con quattro società tre delle quali sono state sequestrate insieme a beni per un milione di euro.

Tra coloro a cui sono stati notificati i domiciliari c'è il funzionario regionale salernitano 66enne Vincenzo Andreola. Analoga misura cautelare per Antonio Cancro, 53 anni, Innocenzo Maurizio Mazzotta, 62 anni, Ciro Donnarumma, 44 anni, Federico Palmieri, 27 anni. Il gip di Potenza ha invece disposto il carcere per gli imprenditori Alfonso Palmieri, 39 anni, Tommaso Palmieri, 70 anni, per il tunisino Mohamed El Moncef Bin, 45 anni, e per Paolo Casadonte, 43 anni. L'obbligo di dimora è stato emesso infine per Carmela Padovani, 32 anni, e Francesco Papucci, 48 anni.

Una delle società coinvolte avrebbe consentito l'ingresso nell'affare di due degli imprenditori indagati, che avevano la necessità di smaltire grandi volumi di rifiuti. Questi imprenditori, viene sottolineato nell'ordinanza del giudice, "portavano in dote le conoscenze presso gli uffici della Regione Campania di un funzionario amministrativo [...] disponibile ad assecondare illecitamente le pratiche della società consentendo di ottenere le necessarie autorizzazioni anche a fronte di evidenti e macroscopiche irregolarità".

L'inchiesta

Dalle prime ore di stamane 29 febbraio, circa 80 militari del gruppo carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli e personale della Dia-Direzione investigativa antimafia sono stati impegnati a eseguire misure cautelari personali e patrimoniali nelle province di Napoli, Salerno, Potenza e Catanzaro.

L'inchiesta era scattata nel 2020, quando dal porto di Salerno partirono alla volta della Tunisia diversi carichi di rifiuti speciali stoccati come plastiche. Una parte di quel carico fu incendiato non appena giunto in Africa e causò uno scandalo in Tunisia che costò l'arresto all'allora ministro dell'Ambiente tunisino, successivamente condannato. Le indagini erano partite da Polla, in provincia di Salerno, e poi si sono estese fino ai vertici della Regione Campania.

Nell'inchiesta sono coinvolti anche intermediari, imprenditori, titolari di aziende di trattamento-recupero, società di intermediazione e funzionari pubblici. I reati ipotizzati sono quelli di traffico illecito di rifiuti, fittizia intermediazione di beni, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva e frode nelle pubbliche forniture. In sostanza, il traffico di rifiuti aveva come esito finale l'incendio dei rifiuti o il loro abbandono o interramento in Africa.

Un sistema collaudato

L'attività è nata dopo la firma di un contratto firmato il 30 settembre 2019, a Polla (Salerno), tra un società campana e un tunisina per il trasporto in Africa di 120 mila tonnellate di rifiuti. Nell'intesa erano coinvolte anche due ditte di intermediazione, una con sede a Soverato, in provincia di Catanzaro, e l'altra in Tunisia. Così è iniziato così il trasferimento, via nave attraverso il porto di Salerno. La loro attività è stata poi scoperta da un'emittente televisiva tunisina che con un reportage ha raccontato l'importazione illecita dei rifiuti: il lavoro giornalistico aveva portato prima a un'inchiesta con alcuni arresti, poi al blocco dei rifiuti stessi. In Italia, le indagini dei Carabinieri hanno scoperto "un complesso sistema attraverso cui è stato organizzato un ingente traffico illecito di rifiuti reso possibile, tra l'altro, dalla concessione di due autorizzazioni" rilasciate da un ufficio di Salerno della Regione Campania (in relazione ai quali sono indagati i due funzionari regionali).

L'impianto tunisino che ricevette le quasi ottomila tonnellate di rifiuti fu interessato da un incendio che ne distrusse "buona parte". In base a un accordo di cooperazione fra Tunisia e Regione Campania i container pieni di rifiuti sono stati ritrasferiti in Italia: i consulenti che li hanno esaminati hanno accertato "la non corrispondenza della qualità dei rifiuti in sequestro al codice di riferimento dichiarato dall'esportatore".

Muscarà: "Vicenda gravissima"

“Il traffico dei rifiuti in Tunisia è una vicenda della quale dal 2020 mi sono occupata lungamente grazie alla collaborazione di pochi giornalisti, tra cui Bernardo Iovine di Report e Pasquale Sorrentino di Salerno. Scoprimmo questa gravissima vicenda, partì una denuncia importante per un tema scottante e soprattutto pericoloso – ha dichiarato la consigliera regionale indipendente Maria Muscarà - Il silenzio totale dei politici locali e nazionali fu ed è assordante, nonostante le prove e la gravità della questione a livello nazionale. Già lo scorso anno, dopo la rimozione dell’ormai ex ministro dell’Ambiente, il tunisino Mustapha Aroui, arrivò anche la condanna con altri tre imputati a tre anni di carcere dal Tribunale di Tunisi. Fu condannato anche un ex funzionario del ministero a dieci anni di carcere. Uno scandalo questo dei rifiuti partiti dalla Campania, e nessun consigliere mi ha aiutato a portare alla luce e a denunciare, fui lasciata sola; ricordo ancora quando l’assessore diceva che non c’erano preoccupazioni ed il silenzio totale di De Luca. Il ministro che subito fu 'deposto' adesso si fa tre anni di carcere. Da tempo denunciamo ed abbiamo messo le mani nella palude delle esportazioni dei rifiuti, rischiando veramente tanto, adesso ci aspettiamo che il ‘funzionario’ parli, considerando che è impossibile che abbia fatto tutto da solo".