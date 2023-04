Gita di Pasquetta, traffico in città e code ai caselli autostradali

Traffico in tilt per la giornata di Pasquetta. Decine di migliaia i napoletani che stanno cercando di raggiungere le località individuate per la classica gita fuori porta di Lunedì in Albis. Attraverso il sito autostrade per l'Italia è possibile monitorare la situazione della viabilità.

Code al casello di Napoli in direzione Salerno, così come all'uscita di Castellammare, prevedibile per tutte le persone che stanno cercando di arrivare nella Penisola Sorrentina. Traffico rallentato anche alla porta di Napoli Nord, sull'A1 Napoli-Roma, in direzione Nord, dove si registra un chilometro di coda. In questo caso ai cittadini che cercano di raggiungere il Casertano, si aggiungono i napoletani che tornano nelle città in cui vivono e lavorano dopo il weekend pasquale.

Traffico a tratti paralizzato sulla statale per Vico Equense e Sorrento, così come in prossimità di Amalfi, Positano e gli altri centri della Costiera. Situazione critica anche in alcune zone della città. In particolare, il traffico appare paralizzato in via Marina, direzione Municipio, e in via Santa Teresa degli Scalzi, verso il Bosco di Capodimonte. Difficoltà di percorrenza anche su corso Secondigliano, in entrambe le direzioni di marcia.