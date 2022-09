Traffico da incubo a Napoli, tra cantieri e pigrizia si procede a passo d'uomo

Il rientro dalle vacanze estive non poteva essere dei peggiori per i napoletani. Tra cantieri aperti o mai terminati e la pigrizia che spinge tanti a non rinunciare all'auto anche per brevi tratti (complice anche la scarsa efficienza dei trasporti pubblici) si assiste ad un traffico infernale in molti punti strategici della città.

Soffre il corso Vittorio Emanuele, dal tratto dell'Ospedale Militare in direzione piazza Mazzini, dove si procede a passo d'uomo. "Da inizio settembre dopo le 18.00 ci mettiamo anche 30 minuti per percorrere meno di 2 chilometri. Tutto ciò è disumano. Qualcuno intervenga", denuncia Anna, una residente.

Caos nella zona Ospedaliera

Problemi anche nella zona Ospedaliera, come spiega Gennaro Acampora, consigliere del comune di Napoli: "Purtroppo la problematica cosi evidente e complicato, stamane si è avuta in primis per dei lavori di Enel in Via Pansini, in secondo luogo per un enorme flusso, molto maggiore dell'ordinario, verso gli ambulatori ospedalieri, in virtù anche del lungo fine settimana, probabilmente. Ho chiesto all'assessore De Iesu della Polizia Municipale, che subito si è mobilitato, anche con un confronto telefonico avuto, di ragionare su una soluzione affinchè quando avvengono emergenze la Polizia Municipale possa presidiare le strade dell'anello del Cardarelli. Oggi questo disagio ha visto coinvolte tre Municipalità (Arenella-Chiaiano-Colli Aminei). Credo sia utile creare un servizio specifico che tuteli la viabilità degli ospedali in quanto i grandi flussi di auto che già normalmente generano caos, in caso di emergenza fanno esplodere una situazione creando disagi alle famiglie, ai malati, ai lavoratori".

Disagi soprattutto nelle ore di punta tra piazza Municipio e via San Carlo a causa della persistenza dei cantieri della metropolitana e nella Galleria Vittoria.