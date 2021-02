San Valentino, strade affollate e traffico a Napoli

Nonostante il freddo e le basse temperature, tantissima gente non ha rinunciato alla passeggiata domenicale o al pranzo fuori

Il Covid e le basse temperature non hanno frenato tantissimi napoletani, che non hanno voluto rinunciare alla passeggiata domenicale o al pranzo fuori in occasione di San Valentino.

Folla sul Lungomare e nel centro cittadino, con traffico veicolare e tante coppie di giovani in giro per la festa degli innamorati.

Tante anche le famiglie con bambini vestiti per il Carnevale, anche al Vomero.