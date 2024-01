Traffico internazionale di droga dall'Africa: tra i "corrieri" anche diversi napoletani

La banda era stata decapitata lo scorso dicembre, grazie ad una capillare indagine effettuata dai GICO di Bologna, a seguito di un primo sequestro di 37 chilogrammi di eroina trovate nel doppiofondo di una valigia all’interno dell’aeroporto Marconi di Bologna, sequestrata ad una famiglia (mamma, papà, nonno e 2 bambini) che tornavano dal Sud Africa.

Il pm della DDA, Valentina Sincero, ha fatto notificare l’avviso di conclusion delle indagini preliminari ad 8 persone, che rispondono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata all’importazione dall’estero di ingenti quantità di eroina e cocaina; una decina di episodi di detenzione di ingenti quantità di stupefacenti aggravati dell’articolo 80 del testo unico stupefacenti

Questa la lista degli indagati: Abraham Barabara SHAABAN alias "Alex", nato in Tanzania (EE) nel 1976 e residente in Giugliano in Campania (NA), IRREPERIBILE; Marco IOVINE, nato a Napoli (NA) nel 1990 e residente in Giugliano in Campania (NA), attualmente detenuto in carcere; Sabatino DE FELICE, nato a Napoli (NA) nel 1992 e residente a Qualiano (NA), sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere; Anna CERVERO, nata a Ercolano (NA) nel 1969 e residente a Portici (NA); Alfonsina D'AMBROSI, nata a Sarno (SA) nel 1994 residente in Ercolano; sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; Raffaele LAINO, nato a Napoli (NA) nel 1966 ed IVI residente; Filomena MAURIELLO, nata a Mugnano di Napoli (NA) nel 1992 e residente in Qualiano; D'ELIA RAFFAELE nato a Napoli nel 1984, di Frattamaggiore.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Amalia Roberti, Luigi Poziello, Roberto Saccomanno, Pietro Capuano, Stefano Zoccano. L’inchiesta, prima coordinata dalla Dda di Bologna con i pm Flavio Lazzarini ed Elena Caruso e poi - per competenza territoriale - da quella di Napoli, ha portato all’arresto, in flagranza, nel corso del tempo, di otto corrieri, trovati complessivamente in possesso di oltre 100 chili di eroina, destinata al sodalizio.

Droga che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 4 milioni di euro al gruppo criminale. La sostanza arrivava tutta dall’Africa, in particolare da Tanzania, Sudafrica e Zambia, luoghi di stoccaggio dove i trafficanti la prelevavano, la sistemavano nelle valigie dal doppio fondo e la consegnavano ai corrieri per il trasporto finale.

Gli arresti dei corrieri sono avvenuti anche in Francia, in Belgio, all’aeroporto di’ Fiumicino, in Svizzera. In un caso, all’aeroporto napoletano di Capodichino era stato fermato un congolese, MUSHI Jeannot Mulango, con cittadinanza canadese: l’uomo, in corpo, aveva 87 ovuli di eroina, per oltre un chilo e mezzo di sostanza.