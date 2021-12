Scoperto traffico illecito di cani: sequestro di cuccioli a Napoli

Nella giornata di ieri addetti dell'Asl Napoli 1 Centro, agenti della Polizia Locale di Napoli e personale ENPA hanno scoperto - e sequestrato - in una via di Ponticelli ben 38 cuccioli di cani di varie razze e di età variabile dai 45 ai 90 giorni di età, oggetto di maltrattamento di animali e traffico illecito di cani in provenienza estera.

I cuccioli erano detenuti in locali impropri in condizioni non compatibili con la loro natura. Ad un primo esame clinico effettuato sul posto alcuni cuccioli presentavano segni clinici di sospetta gastroenterite virale; sul posto sono stati rinvenuti anche diversi flaconi di medicinali ad uso umano evidentemente utilizzati in maniera abusiva. Il Servizio Veterinario ha provveduto a mettere in sicurezza i cuccioli trasportandoli al Presidio Ospedaliero Veterinario della ASL Napoli 1 Centro per ulteriori accertamenti clinici, a salvaguardia della loro salute e del loro stato di benessere.

Come stabilito dalla autorità giudiziaria, gli animali sono poi stati trasferiti presso un canile idoneo e fornito di apposita autorizzazione Ministeriale per il prosieguo della giudiziale custodia. I cuccioli, tutti di piccola taglia, sarebbero stati venduti per soddisfare la ingente richiesta natalizia come oggetto di regalo, acquistati da chi alimenta, inconsapevolmente, un traffico illecito di animali maltrattati e finanche malati, con patologie occultate da utilizzo illegale di farmaci.

I trafficanti di cani provenienti dall’estero offrono anche attraverso i social una varietà di razze di cuccioli procurandoseli in maniera illecita, senza alcun controllo sanitario, sottoponendolo i piccoli soggetti a viaggi estenuanti incompatibili con la giovane età, somministrando farmaci impropri per renderli apparentemente sani e forti, salvo poi morire nelle mani degli ignari acquirenti.