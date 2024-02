Armi, rapina ed estorsione, cinque condanne per persone vicine al clan Batti

Ieri polizia e guardia di finanza dato esecuzione per la carcerazione a vario titolo per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, reati inerenti le armi, rapina ed estorsione, per cinque persone.

I medesimi erano già stati condannati da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli il 4 ottobre 2022, avverso la quale avevano presentato ricorso. Le citate condanne sono state rese esecutive all’esito dell’udienza della Corte di Cassazione, tenutasi il 20 febbraio, che ha rigettato il ricorso confermando le pene alla reclusione.

Le esecuzioni sono state curate dalla squadra mobile di Napoli, dal commissariato di P.S. San Giuseppe Vesuviano e del G.I.C.O./G.O.A. della guardia di finanza di Napoli.

I destinatari risultano già pregiudicati e legati al c.d. clan Batti, operante nel territorio di San Giuseppe Vesuviano.