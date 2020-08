Controesodo, giornata da bollino rosso sulle autostrade: 4 km di coda fra Salerno e Napoli

Tutta la giornata odierna è segnalata con la previsione di traffico intenso a bollino rosso per il rientro verso le grandi città lungo le direttrici sud-nord e est-ovest della rete autostradale. Per favorire il movimento del traffico leggero, è già attiva dalle ore 7.00 la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, che sarà in vigore sino alle ore 22.00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I flussi maggiori di traffico si registrano ora sulla A1 tra Lombardia ed Emilia Romagna e sulla A14 nel nodo bolognese e tra Marche ed Abruzzo, sia nella direttrice nord che verso il sud. Tra le maggiori criticità si registrano anche 4 km di coda sulla A30 alla barriera di Salerno in direzione Napoli e di 1 km in direzione Salerno.