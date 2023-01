Traffico di auto di lusso, maxi sequestro in autostrada

Sequestrate tre autovetture in autostrada, mentre una quarta su allarme dato dalla pattuglia orvietana è stata fermata dai colleghi di Arezzo, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Sono modelli prestigiosi il cui viaggio in direzione nord sull’A1 non è rimasto inosservato dagli Agenti di una pattuglia che durante una delle consuete ricognizioni nelle aree di servizio le hanno notate parcheggiate con i tre conducenti all’esterno mentre una quarta vettura, sempre della stessa categoria “di lusso”, stava proprio in quei momenti riprendendo la marcia in direzione nord.

I reati contestati

I fermati sono quasi tutti cittadini francesi originari dei paesi nordafricani (Tunisia, Algeria, Marocco),che sostenevano di aver preso a noleggio le auto in Campania. Le investigazioni, complesse ma minuziose, hanno permesso di scoprire che una ditta di autonoleggi nel napoletano si era appropriate di queste auto sospette, avute a noleggio da un’altra ditta nel frusinate. I reati contestati sono appropriazione indebita, traffico di veicoli destinati al riciclaggio e all’esportazione. I tre cittadini francesi sono stati denunciati per ricettazione