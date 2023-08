"Non viaggiate con i piedi sul cruscotto. Si rischiano gravi danni agli arti inferiori": l'appello da Napoli

"In queste ore milioni di italiani si stanno mettendo in viaggio verso le mete turistiche. Questa radiografia è per ricordare che non si appoggiano i piedi sul cruscotto, un forte impatto frontale abbinato allo scoppio degli airbag potrebbe causare gravi danni agli arti inferiori". A lanciare l'appello sui social è il medico napoletano del 118, il dott. Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

E' proprio dalla pagina ufficiale dell'associazione che il dott. Ruggiero lancia l'appello: "Cintura allacciata sempre e seduti composti, anche da semplici passeggeri".