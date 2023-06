Maturità a Napoli: ecco le tracce della prima prova. Tra gli altri Quasimodo, Moravia e Fallaci

Sono state rese note le tracce della prima prova dell'esame di maturità 2023.

Analisi del testo (tipologia A): "Alla nuova luna" di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da "Gli Indifferenti"; testo argomentativo (tipologia B): Federico Chabod, "L'idea di Nazione" (tema storico-politico) – Piero Angela, "Dieci cose che ho imparato" (tema tecnico-scientifico) – Oriana Fallaci, "Intervista con la storia" (tema artistico-letterario); tema di attualità (tipologia C): lettera aperta al Ministro Bianchi sull'esame di Maturità e Marco Belpoliti con "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp".

Napoli città dei record

Tra candidati interni e privatisti in scuole statali e paritarie è la provincia di Napoli con 44.008 candidati ad avere il più elevato numero di maturandi (30.314 nelle statali e 13.694 nelle paritarie). Napoli da sola ha più candidati del Veneto (39.356), della Puglia (37.863), dell’Emilia Romagna (35.405), del Piemonte (32.857), della Toscana (29.822) o dell’Abruzzo, Basilicata e Calabria messe insieme (10.622, 5.353 e 18.797). In forza di questi numeri, a Napoli saranno impegnate per gli esami 1.020 commissioni.

Come città, per numero di candidati dopo Napoli c’è Roma con 38.559 (32.678 nelle statali e 5.881 nelle paritarie), seguita da Milano con 24.555 e da Torino con 17.670.