Tour su Vesuvio vista golfo e sosta nel cratere: la nuova iniziativa

Un'ora e mezza sul Vesuvio, in un tour di bus scoperto, con vista sul Golfo di Napoli e con informazioni sulla storia, la cultura e le curiosità enogastronomiche di luoghi unici: questa l'iniziativa di Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella capitale e nel Sud Italia.

La partenza è dal parcheggio del Parco archeologico di Ercolano. E grazie all'audioguida, disponibile in otto lingue differenti, i visitatori scopriranno la storia dell'antica città alle pendici del Vesuvio, le sue leggende e la cronaca dell'eruzione del 79 d.C.

Poi, dopo aver attraversato il Parco, è prevista una sosta di circa 20 minuti a quota 1000 al Gran Cono. Nei pressi del Cratere del Vesuvio si potrà godere della veduta del Monte Somma, con i Cognoli di Sant'Anastasia e la Punta Nasone. Nel percorso di ritorno è invece inclusa una breve visita alle 'Terrazze Panoramiche' dove vivere la magia del Golfo di Napoli, dell'isola di Capri, Ischia e Procida.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto ha commentato così l'iniziativa: "Un nuovo servizio va ad aggiungersi all'offerta turistica di Ercolano. Chi sceglie di vistare la nostra città e il Vesuvio potrà, grazie a Green Line Tours, avere una ulteriore opportunità per scoprire la bellezza e la suggestione del nostro Vesuvio. Ercolano, con la sua ricca storia e il suo patrimonio culturale, è una porta d'accesso ideale per scoprire la storia, la natura e la maestosità del Vesuvio. Il giro su un bus scoperto rappresenta un'esperienza avvincente per godere al meglio il suggestivo panorama che si può ammirare dal nostro territorio". "Siamo entusiasti del nuovo servizio avviato da Green Line Tours. Il tour Destination Vesuvio rappresenta un'opportunità straordinaria per immergersi nella storia, nella natura e nelle eccellenze enogastronomiche del territorio del Parco - conclude Raffaele De Luca, Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio - Un servizio unico che connette il Parco Archeologico di Ercolano con il Gran Cono. Ciò contribuirà a promuovere ulteriormente la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio, rendendo indimenticabile l'esperienza di visita al vulcano".