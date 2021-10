"Vaccino in tour" nel napoletano: fissati nuovi appuntamenti

Prosegue l'iniziativa Vaccino in Tour nella provincia di Napoli. In programma nuovi appuntamenti dal 18 al 26 Ottobre, come fa sapere l'Asl Napoli 2 Nord. Tra i comuni interessati ci sono Casoria, Giugliano, Arzano, Frattaminore, Qualiano, Pozzuoli. Il personale dell'Asl sosterà fuori a diversi istituti scolastici dove i vaccini verranno inoculati agli over 12 che ne fanno richiesta.

I vaccini somministrati saranno o Pfizer o Moderna, in doppia dose. Per vaccinarsi non c'è bisogno di alcuna prenotazione. Basta presentarsi muniti di tessera sanitaria. Di seguito l'elenco degli appuntamenti in programma.