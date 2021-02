Torta con la faccia di Mussolini: esposto in procura

Dopo l'indagine interna ora scatta l'esposto in Procura. Non si placano le polemiche scoppiate per il caso del dipendente comunale della quarta Municipalità che ha festeggiato il pensionamento all`interno della sede con una torta che raffigurava il volto di Mussolini. Reazioni di sdegno si sono succedute da ieri. Il presidente della IV Municipalità, Giampiero Perrella, aveva comunicato l'intenzione di avviare un'indagine interna per accertare i fatti e sanzionare i responsabili.

A quanto risulta una relazione sull'accaduto è stata già presentata all'ufficio disciplina del Comune di Napoli per individuare coloro che hanno preso parte alla festa, in più sarebbe pronto anche un esposto alla Procura della Repubblica. Nella vicenda sarebbe anche coinvolto un consigliere municipale.