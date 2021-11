Torri Aragonesi tra topi e immondizia infinita: "Viviamo in una città violata"

Che le Torri Aragonesi fossero immerse nel degrado era cosa nota da tempo immemore, ma quello che hanno trovato oggi Alfredo Di Domenico (Bukaman) e Gianfranco Bellissimo lascia senza parole. Metri su metri di immondizia a perdita d'occhio e decine di topi ledono la memoria dei nostri avi e la dignità di una intera città.

"Le Torri Aragonesi sono del 1380, hanno 700 anni di storia: I turisti devono venire a fare le fotografie ai topi? Tutto ciò è inaccettabile. Qualcuno dice che siamo ultimi, penultimi o da terzo mondo. Personalmente, purtroppo, di fronte a queste immagini non mi offendo, non mi posso offendere. Il campanilismo, che ci frega sempre, lo lascio agli altri. Per me i problemi vanno affrontati innanzitutto, e possibilmente risolti. E il primo passo, se davvero ci sta a cuore la soluzione di una criticità è proprio prendere coscienza della sua esistenza", denuncia Bukaman.

"Non sputtaniamo Napoli, ma viviamo in una città violata in cui in troppi mostrano disinteresse. Chiamiamo tutti il sindaco finchè non venga eliminato tale degrado. Napoletani scegliete un posto e fotografatelo finchè è sporco e non mollate fino alla completa pulizia", è la proposta di Bellissimo.