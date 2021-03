Scempio nelle Torre Aragonesi: ennesimo affronto ad un pezzo importante di storia di Napoli

"Hanno difeso, per secoli, la città di Napoli contro ogni tipo di aggressione nemica. Mai avrebbero immaginato però di soccombere, fagocitate dalla monnezza", denuncia Bukaman

"Le Torri Aragonesi di via Nuova Marina hanno difeso, per secoli, la città di Napoli contro ogni tipo di aggressione nemica. Mai avrebbero immaginato però di soccombere, fagocitate dalla monnezza, a causa del peggior nemico dei tempi moderni: Il degrado". E' quanto denuncia Alfredo Di Domenico (Bukaman) sulle tragiche condizioni in cui versano le Torri Aragonesi.