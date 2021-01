In città aumentano i casi Covid: il sindaco chiude le scuole

Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ordina la sospensione dell’attività didattica in presenza presso gli istituti scolastici del comune dal 25 al 30 gennaio 2021.

"Considerando che la situazione epidemiologica sul territorio di Torre Annunziata, anche in rapporto ai tamponi effettuati dall’8 gennaio sino ad oggi, mostra un graduale e sensibile aumento del numero di contagi, il sindaco Vincenzo Ascione ha emanato un provvedimento che stabilisce quanto segue: - sospensione dell’attività didattica in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni); - sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola primaria; - sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi della scuola secondaria di primo grado", recita una nota dell'amministrazione comunale.

Attività in presenza solo per bambini con disabilità

"Resta salva la possibilità - si legge ancora nella nota - di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, così come previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

Positive due alunne della scuola dell’infanzia

Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, a seguito di una nota trasmessa nella giornata di giovedì 21 gennaio dall’Asl Napoli 3 Sud – Unità Operative di Prevenzione Collettiva Ambito 5, nella quale veniva comunicata la positività di due alunne al Covid-19, ha emanato un’ordinanza che stabilisce la chiusura della scuola dell’infanzia del 4° Circolo Didattico “C. N. Cesaro” fino al prossimo 31 gennaio. Il provvedimento firmato dal primo cittadino oplontino stabilisce, inoltre, l’estensione dell’intervento di sanificazione straordinaria dell’intero istituto scolastico.