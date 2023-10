Tori in strada sulla statale si fermano davanti alle auto|FOTO

"Massima attenzione, mucche in strada in uscita all'altezza della seconda galleria in direzione Sorrento sulla panoramica di Castellammare Di Stabia", segnala Charly 57, la pagina Facebook del servizio di emergenza.

Gli automobilisti si sono ritrovati tre tori al centro della carreggiata sulla statale probabilmente scesi dal Faito a valle. Gli animali non sono sembrati intimoriti dalla presenza umana.

Traffico in tilt sull'importante asse viario per tale presenza inaspettata.