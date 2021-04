Video topi in piazza Pepe, de Marco (Asìa): "Girato prima dell'orario di prelievo rifiuti"

La presidente della municipalizzata approfondisce il caso di piazza Pepe. La derattizzazione (compito dell'Asl e non di Asìa) era già stata richiesta, e le foto scattate poche ore dopo il video virale testimoniano che i rifiuti sarebbero successivamente stati raccolti

Una situazione di evidente degrado, ma legata a cause che nulla hanno a che vedere con la raccolta dei rifiuti. La presidente di Asìa Napoli, Maria de Marco, ha approfondito con NapoliToday il problema denunciato ieri da Francesco Emilio Borrelli, ovvero un'invasione di ratti in piazza Guglielmo Pepe con tanto di - almeno per il consigliere regionale di Europa Verde - "allarme monnezza".

De Marco spiega che già alle 9.30 di ieri mattina, visto il video, si era diretta sul posto a controllare la situazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nel video notturno si intravedevano cassonetti pieni, ma è anche il momento della giornata in cui inizia il prelievo – spiega – Giunta sul posto le nostre attrezzature si presentavano come è possibile vedere nelle foto, vuote e riassettate. Solo le auto in sosta impedivano a due signore, incontrate sul posto, di conferire correttamente nelle campane vuote".

La derattizzazione (compito dell'Asl e non di Asìa) era già stata richiesta. Del resto effettivamente la situazione (com'è possibile vedere dalle foto) è preoccupante, con numerose tane visibili ad occhio nudo.

"È evidente che definire la situazione come degrado legato alla munnezza è davvero ingiustificato", aggiunge ancora Maria de Marco, che conclude: "Probabilmente, proprio per non tenere le nostre attrezzature troppo vicine alle colonie murine, sposteremo le attrezzature un po' più su".