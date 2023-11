Bimbi per giorni in classe coi topi a scuola, oggi finalmente la derattizzazione

Topi che escono dalle ceste dai giochi, merendine mangiucchiate, roditori morti ed escrementi in giro per il plesso scolastico. Dal 15 novembre scorso è stato il caos in una scuola di Pianura, l'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, con una sequela di segnalazioni riuscita a far chiudere il plesso soltanto oggi.

I genitori dei piccoli alunni (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria) raccontano di aver denunciato subito – anche attraverso fotografie – quanto stesse accadendo, sia alla dirigente scolastica, che all'Asl Napoli 1 Centro, che al Provveditorato. Con personale Ata e corpo docenti che si è schierato dalla loro parte.

Una denuncia riportata anche dalla dirigente, ma che non ha impedito alla scuola di restare ancora aperta un paio di giorni per mancata risposta dell'Asl. Finalmente sabato c'è stata una sanificazione ed igienizzazione a cura dei collaboratori scolastici, e stamattina (“tramite il presidente della municipalità sollecitato dai genitori”, sottolinea uno di questi ultimi a NapoliToday”) finalmente i piccoli alunni non sono entrati ed è avvenuta la derattizzazione.