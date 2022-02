Mare agitato, dall'acqua spuntano i topi

Il Granatello di Portici è stato investito nei giorni scorsi da una mareggiata che ha portato alla luce un forte inquinamento.

In acqua, in ogni caso, sono finiti diversi rifiuti probabilmente spiaggiati, un roditore e anche una medusa: “Potrebbe trattarsi di inquinamento causato da una mareggiata, ma la nostra domanda è comunque semplice: chi si farebbe il bagno in questa acqua? Sono anni che denunciamo le condizioni del mare che bagna la nostra città - dicono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle -. Bisogna creare un tavolo sinergico tra comune di Napoli e Portici, intervenendo per eliminare, in via definitiva, tutti gli scarichi che ancora insistono in mare. Purtroppo, senza un intervento celere e massiccio il nostro mare sarà sempre sporco. Appena pochi mesi fa – proseguono – denunciammo una grossa chiazza marrone ben visibile in mare, con tanto di video che finì al vaglio della capitaneria di porto. Oggi, ci troviamo un topo annegato e diversi detriti che galleggiano a pelo d’acqua”.