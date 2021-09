Neomelodico va in ospedale per una dedica alla figlia appena nata: bufera sul web

Torna a far parlare di sé Tony Marciano, il noto melodico di Torre Annunziata. Marciano lo scorso 31 agosto ha festeggiato la nascita della figlia Lidia, con una dedica presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Una vera e propria esibizione canora che ha accolto anche gli applausi dei sanitari. Il video è stato pubblicato sui social, ma l'iniziativa non è piaciuta proprio a tutti. Insieme ai tanti messaggi di auguri, infatti, ci sono stati anche molti utenti che si sono lamentati per il fatto.

A causa del Covid il reparto è off-limits da oltre un anno e, quindi, tanti si sono chiesti come abbia fatto il neomelodico a ricevere i permessi per la sua serenata. A rispondere, però, ci ha pensato l'ospedale che ha fatto sapere come l'esibizione canora sia avvenuta fuori dal reparto e che tutte le disposizioni siano state rispettate.