Così i pentiti hanno “inguaiato” Tony Colombo e Tina Rispoli

Per ricostruire l'apporto che Tony Colombo e Tina Rispoli avrebbero dato al clan Di Lauro sono state fondamentali le rivelazioni dei collaboratori di giustizia. Racconti che delineano il ruolo della coppia, basandosi soprattutto sul matrimonio della Rispoli con l'ex boss Gaetano Marino, assassinato a Terracina, e sulle fortune ereditate. Il più noto dei collaboratori è sicuramente Salvatore Tamburrino, arrestato poche ore prima di Marco Di Lauro per aver assassinato la compagna Norina Matuozzo, ma non è l'unico ad aver spiegato le dinamiche criminali all'ombra della gestione di Vincenzo Di Lauro. I magistrati antimafia hanno ascoltato per esempio Gianluca Giugliano, ex killer del clan Di Lauro. In un interrogatorio del 5 giugno 2019 spiega di essere stato il fidanzato di Maria Rispoli, sorella di Tina e per questo a conoscenza delle dinamiche familiari. Del matrimonio con Marino, racconta di come la Rispoli l'abbia seguito anche nei momenti di difficoltà come la carcerazione oppure la “cacciata” dalle Case Celesti dove controllavano lo spaccio. Di come abbia tollerato il fatto che il marito facesse uso di stupefacenti perdendo credibilità all'interno dell'ambiente criminale ma anche di come fosse arrivata all'orecchio del clan Marino la voce di una sua relazione extraconiugale con un altro uomo che avrebbe dovuto subire una punizione mai realizzata. Durante la relazione con Marino, Giugliano parla di Tina come una donna trascurata che aveva nel Bingo l'unica distrazione.

Il patrimonio accumulato da Gaetano Marino ed ereditato da Tina Rispoli

Ha raccontato, però, dell'immenso patrimonio accumulato da Marino. In primo luogo i possedimenti immobiliari sparsi in varie zone di Secondigliano da cui riscuotevano gli affitti. Ha aggiunto poi l'acquisto come investimento di diamanti di cui il boss era appassionato. Secondo il pentito era Tina a gestire la cassa del marito. Era lei a dare i soldi a Manganiello pagando gli affiliati secondo le disposizioni del marito. Proprio rispetto al patrimonio di Marino che entra in scena Tony Colombo. Il cantante era debitore di Marino per una cifra che secondo il pentito si attestava intorno agli 80mila euro. Soldi che gli sarebbero serviti per finanziare un suo disco ma anche per il suo elevato tenore di vita. Sfarzo che nell'ambiente lo faceva ritenere debitore di diversi soggetti delle Case celesti. Gli stessi ambienti che lui frequentava anche a livello “artistico” visto che secondo il pentito non c'era festeggiamento dove non ci fosse lui a cantare. Guadagnava circa 1500-2000 a cerimonia ma nonostante questo risultava essere sempre indebitato. Questa “vicinanza”, ha spiegato il pentito, gli permetteva di conoscere anche gli affari di cui erano protagonisti gli affiliati.

I debiti di Tony Colombo

Un altro collaboratore di giustizia, Antonio Accurso in due interrogatori di fine 2014 e inizio 2015 parla sempre del debito che Tony Colombo aveva con Tina Rispoli ma addirittura si spinge a ipotizzare la cifra di 200mila euro. Un debito che secondo il fratello della Rispoli, Raffaele “'o boxer”, non creava problemi alla sorella visto che il neomelodico lo stava restituendo. Un'istantanea su quello che divenne il “matrimonio dell'anno” viene fornita dal terzo collaboratore di giustizia citato, Gennaro Carra che il 26 novembre 2019 rende un interrogatorio in cui racconta il giorno delle nozze. Il pentito ha spiegato di avere un rapporto di amicizia con Tony Colombo che andava avanti dal 2006. Al matrimonio, inibiti dalle telecamere, non c'erano personaggi di spicco della criminalità tranne Salvatore Di Lauro che però rimase all'esterno ma non poteva mancare visto che aveva una relazione con la sorella di Tina, Maria. A Colombo, ha raccontato ai magistrati, di aver prestato 50mila euro, poi restituiti, e di avere una scheda telefonica dedicata per le conversazioni con lui. Di Tina, e della sorella, ha invece spiegato di come gestissero un giro di prestiti a usura.

Circostanza di cui era a conoscenza grazie alla vicenda che riguardò un suo amico, Salvatore Amato a cui le sorelle avevano prestato 50mila euro per organizzare il matrimonio della figlia. L'accordo era per la restituzione entro l'anno di 70mila euro. Amato non riuscì a onorare il pagamento e la cosa si prolungò per quasi tre anni costringendo lo stesso Carra a intervenire su sollecitazione di Colombo e Rispoli. Dopo una lite sulla somma dovuta, la questione venne risolta con l'ultima tranche di pagamento presso lo studio di registrazione di Agnano di Tony Colombo dove vennero portati gli ultimi 10mila euro dovuti alla Rispoli. Ma la rivelazione più importante Carra la fa in relazione al debito accumulato da Colombo nei confronti di Tina. In un interrogatorio del gennaio 2020 spiega come secondo le informazioni in suo possesso Tony doveva a Tina addirittura 500mila euro maturato a partire dalla morte di Gaetano Marino. Lui si era anche prodigato per aiutarlo a estinguerlo ma poi era arrivato il matrimonio e non sapeva come avesse risolto la situazione con la sua nuova moglie.

Il raid contro il figlio di Tina Rispoli, Crescenzo Marino

Un altro collaboratore ascoltato dagli investigatori è stato Luigi Casaburi. Si tratta di un personaggio che i magistrati segnalano come soggetto le cui propalazioni vanno tenute in considerazione solo dopo accurati riscontri. Prima di diventare collaboratore di giustizia si era più volte proposto come confidente di diverse forze di polizia. È il fratello di Gennaro Casaburi, vicino al clan Di Lauro e cognato di Vincenzo Rispoli. Casaburi racconta ai magistrati episodi importanti come il raid ai danni del figlio di Tina Rispoli e Gaetano Marino, Crescenzo, assurto ai riflettori della cronaca nazionale. È il primo a parlare dell'impegno di Vincenzo Rispoli nel contrabbando di sigarette insieme a Vincenzo Di Lauro. Riferisce inoltre che Tina Rispoli fa le “puntate” sull'acquisto di stupefacenti insieme al fratello Raffaele. Secondo il pentito oltre alle “puntate”, avrebbe acquistato e rivenduto stupefacenti. Tina sarebbe anche protagonista del finanziamento di Enzo Di Lauro, soprattutto nei momenti di mancanza di capitali.

Capitali che la Rispoli avrebbe ereditato sia dal marito defunto che dalla famiglia d'origine. Denaro rimpinguato anche grazie all'attività di usura e agli affitti riscossi dalle sue proprietà immobiliari. Con Tina è entrato in rotta di collisione quando Enzo Rispoli picchiò con delle mazze da baseball il fratello Gennaro. Casaburi in quel momento era in Germania, ma stando al suo racconto, scese andando a sparare contro l'abitazione di Tina Rispoli nella speranza di colpire Enzo Rispoli. Anche il fratello ebbe la sua vendetta visto che diede fuoco alla vettura di Crescenzo Marino, il figlio di Tina, anche se il pentito non specifica il motivo. In realtà gli investigatori hanno dimostrato come la dinamica fosse molto più complessa. Il 4 ottobre 2018 venne incendiata l'auto di “Crescenzone” a cui seguì il 31 ottobre il pestaggio di Gennaro Casaburi e l'incendio della sua auto. Il giorno dopo avvenne il raid armato nella “House Colombo dreams” casa discografica riconducibile a Tony Colombo.

Gli affari con Vincenzo Di Lauro e il marchio “Corleone”

L'ultimo collaboratore citato nell'ordinanza di custodia cautelare è Salvatore Tamburrino. Il pentito principe alla base dell'operazione di Tony e Tina tratteggia gli affari principali e il rapporto con Vincenzo Di Lauro. Per esempio ricorda agli investigatori come il supermercato di Di Lauro fosse in un locale per metà di proprietà di Tina Rispoli. Tamburrino parla anche della volontà di Di Lauro di realizzare una società con Rispoli per sfruttare la visibilita? del nuovo marito e cantante. Il pentito fa il nome del marchio d'abbigliamento Corleone, su cui poi è proseguita l'indagine del Ros, così come parla del fatto che Raffaele Rispoli, fratello di Tina, fosse impegnato nel traffico del contrabbando di sigarette insieme a Di Lauro. Anche in questo caso le successive indagini hanno confermato come anche la Rispoli e Colombo avessero un ruolo.

L'interrogatorio risale al 23 ottobre 2019 e i mesi successivi sono serviti agli investigatori a validare i suoi racconti che hanno confermato anche il fatto che la Rispoli avesse ereditato la fortuna economica del marito defunto Gaetano Marino. Un legame con il clan Di Lauro che l'antimafia ritiene consolidato da più attività legali e che affonda le sue radici nel passato criminale del marito defunto della Rispoli e la sua continua vicinanza al mondo della camorra di Secondigliano. Un'accusa che spetterà ai legali di entrambi provare a confutare.