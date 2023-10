Il momento del sequestro del capannone per le sigarette: il “dramma” nei Whatsapp di Tony e Tina

L'affare che più di tutti gli investigatori ritengono comprovante della partecipazione di Tony Colombo e Tina Rispoli all'economia criminale del clan Di Lauro, è quello della fabbrica di sigarette. In particolare la guardia di finanza di Nola è riuscita a ricostruire tutti i ruoli dietro questa impresa clandestina. Secondo i militari, a capo del progetto c'era Vincenzo Di Lauro che si avvaleva di Raffaele Rispoli, fratello di Tina, per l'organizzazione. La stessa Tina avrebbe investito 35mila euro nella realizzazione della fabbrica attraverso il fratello, sodale di Di Lauro, contribuendo così alla crescita economica del clan. A livello più defilato dal punto di vista economico c'era Tony Colombo che veniva sempre visto come un elemento esterno alla famiglia a cui doveva dei soldi, non era ancora sposato con Tina, e doveva sempre essere preciso nei pagamenti. Tanto che se avesse dato “cinquanta euro in meno a Raffaele, a Tina o a Vincenzo Rispoli, gli tagliano le mani oppure gli sparano in faccia”. Una visione chiara della situazione che viene fornita in un'intercettazione captata ai danni di Raffaele Barrese e Antonio De Rosa che commentavano l'investimento economico. In particolare lo stesso De Rosa, che vantava il credito con Tina, le avrebbe chiesto i soldi, dopo il sequestro della fabbrica, cifra che però lei non voleva pagare per il danno subìto.

L'impegno di Tony Colombo nella fabbrica di sigarette

La “marginalità” a livello economico di Tony Colombo non lo teneva, però, al di fuori dall'interessarsi dell'investimento fatto dalla moglie tanto da ritenere una cosa sua l'impresa. Sono le conversazioni whatsapp captate sul suo telefono a dimostrarlo. Un progetto che risaliva a fine 2018 quando in una conversazione Raffaele Rispoli inviò a Tony Colombo una foto della confezione che sarebbe stata utilizzata nella produzione delle sigarette. Lo stesso neomelodico si stava impegnando a cercare anche un capannone, di circa 1000mq e in periferia dove realizzare la fabbrica clandestina. Le successive conversazioni, sempre di novembre 2018, vedono sempre il cantante molto attivo nel sollecitare Raffaele Rispoli nell'iniziare l'attività perché delle “persone con cui era in contatto erano impazienti”. Oppure lo vedono entusiasta per il prototipo di pacchetto di sigarette condiviso sempre da Rispoli oppure che lo stesso avesse consegnato una somma di denaro di 5.500 euro. Infine aspettava che Rispoli gli desse il via libera per la partenza delle attività. Un ruolo particolarmente attivo per tutelare gli interessi della moglie.

Le chat dopo il sequestro: “Hanno preso il capannone”

Il suo coinvolgimento “emotivo” però viene provato dalle conversazioni Whatsapp nelle ore successivo al sequestro del capannone dove era organizzato il traffico. Inequivocabili i messaggi scambiati per esempio col fratello della futura moglie Tina. Il 7 dicembre 2018 è lui a scrivere a Rispoli nel pomeriggio appena saputo del sequestro. “Rafe. Siamo in tv passa se puoi” scrive preoccupato a Rispoli. Ma la conversazione “emotivamente” più convulsa è quella che si scambia sempre tramite Whatsapp con Tina Rispoli. I due non si capacitano di come le forze dell'ordine siano riusciti a scoprire il carico.

“Hai saputo hanno preso il capannone di Raffaele”, scrive Colombo in contemporanea alla compagna mentre prova a parlare con il fratello. “Mio dio” esclama la Rispoli a cui Colombo spiega: “Me l'ha detto Guido, adesso aspetta, vedo”. “Con tutto?” chiede la Rispoli a cui arriva la risposta affermativa di Colombo. “Sì tutti i macchinari”. “Cioè la fabbrica?” chiede ancora Tina. Ancora una conferma da parte di Colombo a cui Tina risponde con un “nooooo”. Poi Colombo allega un articolo di giornale e Tina spera. “Sei sicuro che è quello?” chiede al compagno e lui risponde: “Penso di sì, il capannone è a Acerra giusto?”. “Non lo so” aggiunge Tina. La donna a quel punto invia un messaggio vocale nel quale annuncia: “Comunque io mo sto uscendo, mi sta venendo a prendere Maria”.

La disperazione: “Si è fermato il cuore”

A questo punto Colombo chiede se la sorella sapesse nulla. “Possibile che non sappia nulla nemmeno Maria?”. “Non sa nulla” risponde Tina. Colombo allora aggiunge disperato: “E chiama Enzuccio, no e chiama qualcuno, chiama Enzuccio” probabilmente riferendosi a Vincenzo Di Lauro. Tina allora aggiunge di voler andare a vedere di persona e di aver scritto a Enzo. Colombo risponde sempre con un messaggio audio ancora più coinvolto: “Si è fermato il cuore, si è fermato. Comunque si è fermato il cuore, mi si è fermato”. I due si danno appuntamento “in mezzo al macello” a Secondigliano ma nel frattempo Colombo non si dà pace e invia un nuovo articolo di giornale con i dettagli. “Com'è possibile, nessuno sapeva niente. C'è qualcosa di strano” si chiede ancora disperato.

“Abbiamo perso tutto, pure gli occhi”

In un'altra conversazione del 7 dicembre 2018 in pratica “confessa” a Stefano Garnier di essere coinvolto nell'affare. Invia sempre un articolo di giornale su Whatsapp a cui l'interlocutore risponde con un punto interrogativo. “Abbiamo perso tutto, pure gli occhi” spiega a Garnier che gli chiede: “C'entravi anche tu?”. “E certo, Ste” gli risponde invitandolo poi a mettere su Tg5 e spiegando di aver perso “tutto, tutto, pure i soldi”. Conversazioni che hanno lasciato pochi dubbi agli investigatori che stavano mettendo in ordine i pezzi del puzzle alla base delle accuse contro la coppia.