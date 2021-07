Tony Colombo, serenata per una promessa sposa: arriva la municipale

All'arrivo della polizia municipale erano rimaste poche delle centinaia di persone che poco prima assistevano, in via Catullo al Rione Toiano, all'esibizione non autorizzata. La seranata, dedicata da qualcuno alla sua promessa sposa con tanto di cantante d'eccezione in concerto – Tony Colombo – era finita poco prima e molti erano adati via.

L'episodio, a Pozzuoli, ha avuto luogo ieri sera. Centinaia di persone stavano assistendo al concerto dedicato ad una donna, con tanto di post sui social a celebrare "l'evento". All'arrivo della municipale erano rimasti in pochi, con fan e artista che avevano già lasciato il posto. Gli agenti hanno comunque portato avanti i loro accertamenti identificando anche diverse persone.

Soltanto lo scorso giugno tre neomelodici erano stati multati, sempre al Rione Toiano, per aver violato la normativa arti contagio.