Nessuna multa per Tony Colombo, il ristoratore: "Non era una festa. Stava solamente cenando"

"Non c'era nessuna festa, ma solo tante persone, tra le quali Tony Colombo, che era nel mio ristorante semplicemente per cenare e che non è riuscito a finire la consumazione entro le 22". Sono le parole del commerciante di Aversa, titoltare del locale di Casalnuovo, dove gli agenti gli agenti dei commissariati di Acerra e Afragola, intervenuti per una segnalazione, hanno sorpreso 43 persone, tutte tra i 18 e i 57 anni, sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande. Il titolare del ristorante ha smentito le voci iniziali nelle quali si parlava di una festa che si stava svolgendo nel locale: "Erano tutti qui da noi per cenare, ci scusiamo sia con Tony Colombo che con tutti gli altri clienti per quanto accaduto", scrive CasertaNews.

Dall'enoturage del cantante neomelodico hanno fatto sapere che Tony Colombo non è stato multato, in quanto "alle 21.45 circa ha finito di cenare ed è uscito dal locale nel momento dell'arrivo delle forze dell'ordine. Tony non ha partecipato a nessuna festa ma ha semplicemente cenato dopo essere stato ospite di una nota trasmissione televisiva. Entro le 22 era già fuori dal ristorante per tornare a casa".