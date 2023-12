Tony Colombo si lamenta delle condizioni in carcere: “Umidità e spazi ristretti”

Dopo i primi mesi in carcere il cantante Tony Colombo ha affidato al garante dei detenuti, Samuele Ciambriello, le sue lamentele per le condizioni in cui si trova tra le celle del penitenziario di Secondigliano. Ciambriello ne ha parlato in un'intervista a Fanpage raccontando cosa gli ha confessato il neomelodico.

“Quando ho incontrato nel carcere di Secondigliano Tony Colombo, mi ha abbracciato, mi ha riconosciuto e mi ha detto subito questa frase: il carcere non ti priva solo della libertà ma anche della dignità”. Queste le parole più toccanti rivelate a Ciambriello che poi ha approfondito anche la situazione strutturale del carcere stando alle parole del cantante.

“Tony mi ha denunciato le condizioni precarie del carcere, i termosifoni che vengono messi a disposizione in funzione, solo per alcune ore, poca acqua calda. Lui si è ammalato già diverse volte. La stanza lui la condivide con un altro detenuto, poi vanno in alcune realtà collettive, delle docce collettive, lui si trova spazi ristretti, umidità, fili della corrente appesi”.