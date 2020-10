Allarme bomba al concerto di Tony Colombo: intervengono gli artificieri

Tour in Germania per Tony Colombo. Dopo il successo di Colonia, il successivo concerto è stato annullato per un allarme bomba, come spiegato dallo stesso cantante su Instagram. Il centro congressi è stato infatti evacuato per ragioni di sicurezza dopo una chiamata anonima a Pforzheim.

L'emergenza è poi rientrata dopo l'arrivo degli artificieri che non hanno trovato ordigni nel centro congressi. Delusione per i tanti fans, visto che era sold out l'evento. "La serata sarà comunque rifatta", spiega Colombo.

E' andata meglio invece il giorno prima a Colonia (come testimoniato dal video pubblicato dallo stesso cantante).