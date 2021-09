E' morto Tonino Emma: addio al combattente mite

“Ci ha lasciati Antonio Emma, Tonino. A lui mi legava stima, affetto ed amicizia. L’ho conosciuto sul campo di battaglia, a Chiaiano, contro le discariche. Sempre in difesa della città e dalla parte della giustizia. Un uomo mite e forte, come la cara Annamaria. A Lidia, alla famiglia, alle sue compagne e ai suoi compagni un abbraccio di cuore. Tonino sei stato tra le persone più belle che ho conosciuto in questi dieci anni di s", è il post di cordoglio di de Magistris per la scomparsa di Tonino Emma, da anni impegnato contro le discariche.

"Da Tonino Emma abbiamo imparato la determinazione, la dignità, l'ironia, la forza. Con lui abbiamo imparato a combattere e lottare per la nostra terra e per i diritti di ognuno, da Chiaiano al mondo intero. Resti con noi. In ogni passo, su ogni barricata. Ci mancherai. Ciao combattente, che ti sia lieve", scrive la pagina Stop Biocidio per salutare Tonino.