Malore per Toni Servillo in scena: come sta l'attore

Toni Servillo ha accusato un malore sul paco del Teatro dell'Odéon di Parigi mentre era in scena. L'artista era il protagonista dello spettacolo attesissimo "Le voci di Dante".

Il 64enne è stato portato in ospedale per dei controlli. E' cosciente e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, secondo quanto trapela in queste ore.

Le voci di Dante

In“Le voci di Dante” di Giuseppe Montesano Toni Servillo si cimenta con Dante e con la Divina Commedia. L'attore e il Piccolo Teatro di Milano propongono al pubblico parigino una rappresentazione originale dell'opera dantesca attraverso una chiave innovativa.