Il Covid si porta via l'ex sindaco: lutto in città

Agerola piange la morte di Tommaso Cuomo, medico sportivo ed ex sindaco della città. Cuomo aveva 72 anni ed è deceduto a causa delle complicazioni da Coronavirus. I funerali si terranno domani alle ore 11:30 presso il cimitero in via Mazzini. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto il mondo politico, tanti i messaggi di cordoglio anche dei cittadini: Cuomo è stato sindaco per due volte, la prima nel 1997 e la seconda nel 2001. Toccante il ricordo dell’attuale sindaco Luca Mascolo.

“La notizia della sua morte ha profondamente colpito l’intera comunità agerolese, provocando un senso di sgomento e dolore. Avvertiamo tutti un vuoto incolmabile. Perdiamo un amico, un riferimento, un esempio di forza, coraggio ed umanità. Nella sua vita politica e professionale ha sempre dimostrato un profondo attaccamento alla sua terra e ha impiegato tutte le sue energie al servizio della comunità, come medico e come Sindaco di Agerola”.