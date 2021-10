“Ti tolgo gli alimenti se non torni a casa”: il ricatto di uno stalker

Non sono bastate le limitazioni imposte dal divieto di avvicinamento alla ex moglie, misura applicata per le vessazioni a cui sottoponeva la donna da tempo. Per un 43enne di Pozzuoli sono così scattate le manette, arrestato dai carabinieri della stazione locale.

Nonostante il provvedimento lo obbligasse a stare lontano dalla donna, l’uomo l’ha pedinata e in pieno centro a Pozzuoli l’ha affrontata ancora una volta. Doveva rincasare e se avesse continuato ad uscire di casa le avrebbe tolto gli “alimenti”.

I militari, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti e hanno arrestato il 43enne prima che la sua rabbia sfociasse in violenza. È ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Risponderà nuovamente di atti persecutori.