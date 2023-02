Tokyo 2 riapre: "Subito sciacallaggio mediatico. Nessuna correlazione con il decesso della 40enne"

"Abbiamo assistito ad uno sciacallaggio mediatico. Abbiamo subito diffamazioni anche da colleghi, provocando in noi enorme delusione e amarezza. Siamo una realtà che si è affermata in questi anni con impegno e dedizione ricevendo apprezzamenti da migliaia di clienti. L'autopsia dimostra la totale assenza di correlazione tra l'improvviso decesso della povera signora Di Fuorti e il pasto consumato poche ore prima. Da mercoledì 22 febbraio il locale riaprirà e riprenderà ad essere un punto di riferimento per gli amanti del sushi di Napoli e provincia. Ai familiari della povera signora le condoglianze sincere e sentite di tutta la dire".

E' la nota con la quale i gestori di Tokyo 2 annunciano la riapertura, dopo le polemiche per il decesso di Rossella Di Fuorti, avvenuto per emorragia cerebrale e quindi per cause che esulano dall'aver mangiato poche ore prima del decesso nel locale.