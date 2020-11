Buone notizie per il Tocilizumab, Ascierto: "Risultati sorprendenti per la sopravvivenza dei pazienti"

Dopo le prime battute d'arresto, arrivano nuove conferme sull'efficacia del Tocilizumab sui pazienti positivi al Covid-19. A confermarlo è Paolo Ascierto che riprende un articolo della BBC sulla sperimentazione del farmaco anti artrite nel Regno Unito e in Olanda.

"Arrivano ancora buone notizie, questa volta da Regno Unito e Olanda, sul trattamento delle complicanze polmonari da Covid-19 con il Tocilizumab. I colleghi ricercatori dell’Imperial College of London e dell’Università di Utrecht sostengono che i risultati ottenuti nelle sperimentazioni cliniche fatte fino a questo momento siano sorprendenti in termini di sopravvivenza dei pazienti. Lo studio, concluso due giorni fa, è stato svolto su pazienti in gravi condizioni e ha portato i ricercatori a pensare che effettivamente tocilizumab potrebbe presto diventare lo standard di cura per la polmonite da coronavirus. Non possiamo che fare un grande in bocca al lupo ai colleghi", afferma l'oncologo napoletano del Pascale.