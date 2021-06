Tocilizumab per i pazienti ospedalizzati per Covid: arriva l'ok della Fda

Fda ha annunciato di aver rilasciato un'autorizzazione per uso di emergenza (EUA) al Tocilizumab (Actemra, Roche) per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici ospedalizzati per Covid-19. Lo studio ha incluso più di 4000 pazienti ospedalizzati per Covid. Il Tocilizumab ha abbassato il rischio di morte attraverso 28 giorni di follow-up e ha ridotto la quantità di tempo in cui i pazienti sono rimasti in ospedale. Diminuito anche il rischio che i pazienti progredissero verso la ventilazione meccanica invasiva o la morte nei 28 giorni di follow-up era diminuito.

Ospedalizzazioni Covid

"La decisione di oggi dimostra l'impegno dell’Fda a rendere disponibili nuove terapie in ogni fase della pandemia globale di Covid-19, anche se i vaccini hanno avuto successo nel diminuire il numero di pazienti con COVID-19 che richiedono l'ospedalizzazione, fornire ulteriori terapie per coloro che vengono ricoverati è un passo importante nella lotta contro questa pandemia", è il commento di ha detto Patrizia Cavazzoni, direttore del Center for Drug Evaluation and Research della FDA.

Come agisce il Tocil

Tocilizumab è un anticorpo monoclonale che riduce l'infiammazione bloccando il recettore dell'interleuchina-6. Non ha come bersaglio diretto il Covid. E' impiegato da tempo con successo come farmaco anti artrite reumatoide.

La soddisfazione di Ascierto

"Come avevamo osservato anche noi durante gli studi clinici, i dati evidenziano che il Tocilizumab abbassi il rischio di morte e riduca il periodo di ospedalizzazione, riducendo l’infiammazione e agevolando una più efficace risposta immunitaria del nostro organismo contro il virus. Con questa autorizzazione il Tocilizumab si conferma un presidio importante per la gestione della polmonite da Covid in un gruppo specifico di pazienti in gravi condizioni. I vaccini hanno notevolmente ridotto i ricoveri e migliorato le diagnosi di chi contrae il virus ma la nostra speranza resta quella di trovare una cura adeguata per chi purtroppo necessita ancora il ricovero", è il commento del prof.Ascierto, luminare del Pascale, tra i più attivi sostenitori del Tocil nella lotta al Covid.