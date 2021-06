Tiziana Cantone, ipotesi omicidio: c'è una data per l'autopsia

Bisognerà attendere un'altra settimana perché - il prossimo 8 giugno - venga riesumato il corpo di Tiziana Cantone. Sarà sottoposto ad esame autoptico presso il Centro medico legale regionale di Giugliano, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della ragazza avvenuta il 13 settembre 2016 a Mugnano.

Tiziana Cantone, protagonista suo malgrado della diffusione online di alcuni suoi video privati, venne trovata impiccata. Il suo caso fu classificato inizialmente come suicidio, ma è stato riaperto alla luce della denuncia presentata dagli avvocati di Maria Teresa Giglio, madre della 31enne, secondo la quale sarebbe stata uccisa.

I legali della Giglio hanno presentato degli accertamenti relativi ad un presunto utilizzo del telefono cellulare della ragazza dopo la sua morte e ritengono vi siano elementi per ipotizzare che non abbia scelto volontariamente di impiccarsi.

Il Centro medico legale è localizzato nell'ospedale San Giuliano di Giugliano e convenzionato con tutte le procure della regione, caratterizzato da sale autoptiche BLS 3 (per salme Covid) fornite dei più moderni sistemi tecnologici (compreso apparecchio TC per eseguire esami strumentali su salme)e di 50 frigoriferi per contenere salme giudiziarie. Le attività autoptiche, così, possono essere riprese e portate telematicamente a distanza attraverso sistemi video di ultima generazione.