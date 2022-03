Il Riesame conferma, niente carcere per Tina Rispoli: "Toni e i miei figli l'unica famiglia cui appartengo"

Rigettato l'appello della Direzione distrettuale antimafia di Napoli che richiedeva il carcere per Tina Rispoli, moglie del cantante neomelodico Toni Colombo. Secondo la XII sezione penale - Collegio D - del Tribunale del riesame di Napoli, non sussistono i gravi indizi di colpevolezza perché si possa applicare alla donna la misura cautelare in nome dell'articolo 416 bis del codice penale, ovvero l'associazione di stampo mafioso.

L'inchiesta

I pm Maurizio De Marco e Vincenza Marra chiedevano l'arresto della donna ipotizzando che Rispoli tra il 2011 e il 2016 avesse ricoperto un ruolo di primo piano nel clan Marino guidato da quello che al tempo era suo marito, Gaetano Marino, poi ucciso in un agguato a Terracina nel 2012. La richiesta d'arresto nei suoi riguardi era però già stata rigettata nell'ottobre del 2021, ed è proprio contro questa decisione che la Dda era ricorsa in appello.

La decisione del Riesame

Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello della Dda partenopea ritenendo che "non sono emerse condotte convincentemente indicative né di un preciso ruolo" di Tina Rispoli "in seno alla consorteria, né di una più ampia messa a disposizione della sua persona in funzione degli interessi del clan". In un altro passaggio, i giudici sottolineano come "nessuno dei collaboratori di giustizia attribuisca" alla vedova di Gaetano Marino "un preciso ruolo all'interno del clan, se non quello di essere la moglie di Gaetano Marino".

Il commento di Tina Rispoli

“Da molti anni grido la mia estraneità – è stato il commento di Tina Rispoli dopo la decisione del Riesame – ho sempre creduto nella giustizia, ed oggi è per me un giorno importante, finalmente la verità è venuta a galla, la magistratura italiana, ancora una volta ha sancito la mia totale estraneità da vicende criminali e ha collocato la mia persona nella giusta posizione, ero semplicemente la moglie di Gaetano Marino, nient’altro al di fuori di questo. Credo nella giustizia e continuerò a farlo con la sicurezza di una persona onesta e per bene. Ringrazio mio marito Toni Colombo e i miei tre figli per la forza e il sostegno, loro sono l’unica famiglia a cui appartengo”.