Blackout Tim nella provincia di Napoli: ore senza linea

Ore di disservizi in tutta la provincia sud di Napoli. È stata una giornata nera per i clienti della Tim che hanno dovuto far fronte a un vero e proprio blackout delle linee che l'ha lasciati isolati. A partire dalle 9 e 30 di questa mattina, 12 aprile 2022, in diverse zone della provincia gli smartphone e le reti wi-fi hanno smesso di funzionare mandando in tilt anche diversi sistemi commerciali.

Il disservizio è durato fino al primo pomeriggio quando i tecnici dell'azienda sono riusciti a porre rimedio al guasto improvviso e hanno ripristinato il servizio. Diverse le proteste apparse successivamente sui social da parte degli utenti che hanno lamentato di essere rimasti completamente isolati. Particolarmente colpite le città di Torre Annunziata e Pompei.