Tik toker chiama un'ambulanza per fare un video: “Correte si sente male”

"Dopo l'ambulanza usata per inaugurare un negozio di abbigliamento pensavamo (o speravamo) che le persone fossero rinsavite ed avessero imparato la lezione. Purtroppo, niente da fare. Oggi tocca a un famoso tik toker partenopeo che per puro spirito goliardico va ad allertare una ambulanza impegnata su altro intervento di soccorso a persona". Lo segnala l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, postando il video del tik toker che l'aveva pubblicato due giorni fa sul suo profilo.

"Uno juventino non si sente bene", dice più volte il ragazzo agli operatori sanitari mentre prestano soccorso. Dopo l'ambulanza utilizzata da un gruppo di tik toker per l'inaugurazione di un negozio qualche settimana fa, sempre a Napoli, "in questo caso si può parlare di procurato allarme in quanto il soggetto è andato ad allertare un mezzo di soccorso per scherzo. Naturalmente l'equipaggio, essendo impegnato in altro soccorso ed avendo capito lo scopo goliardico, lo ha invitato a chiamare il 118. Togliete tik tok a determinate persone!", chiosa l'associazione.