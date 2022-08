Ischia, tifoso perde un dito allo stadio: riattaccato in ospedale

Un tifoso del Real Forio ha perso il dito anulare della mano sinistra mentre preparava le coreografie prima del match di Coppa Italia contro l'Ischia disputato nel pomeriggio di domenica allo stadio Mazzella di Ischia Porto.

L'uomo, dopo aver posizionato uno striscione, è saltato a terra restando incagliato nella rete che separa gli spalti dal terreno di gioco con l'anello che portava al dito che è rimasto tranciato di netto.

Dopo gli iniziali momenti di panico il tifoso è stato soccorso dalla ambulanza di servizio e condotto all'ospedale Rizzoli di Lacco Amano. Il dito tranciato invece, dopo essere stato messo sotto ghiaccio, è stato portato al pronto soccorso pochi minuti dopo da una volante della Polizia, presente allo stadio per l'ordine pubblico. I sanitari del nosocomio isolano - riferisce l'Ansa - sono riusciti a riattaccare il dito al tifoso che è stato comunque successivamente ricoverato in un ospedale della terraferma, per ricevere le cure necessarie per evitare il rigetto ed assicurare la piena funzionalità della mano.