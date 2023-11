Scontri prima di Napoli-Union Berlino: scarcerati tutti gli 11 tifosi tedeschi

Non hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di devastazione e hanno sostituito la misura cautelare del carcere con il divieto di dimora nella provincia di Napoli, i gip di Napoli Giordano e Salvatore chiamati ad esprimersi sugli arresti notificati agli undici ultras tedeschi arrestati prima di Napoli-Union Berlino valevole per la Champions League. I tifosi - che sono difesi da un collegio composto dagli avvocati Giovanni Adami, Simone Bonaldi e Daniele Tuffali - possono tornare in patria. In relazione agli scontri con le forze dell'ordine che si sono verificati la sera prima della gara di Champions League allo stadio Maradona, a dieci ultras tedeschi sono stati contestati i reati di devastazione e resistenza aggravata, solo quest'ultimo reato invece per il restante tifoso tedesco arrestato.

"Erano in coda al corteo e si sono rifugiati nel pub solo per sfuggire a una carica delle forze dell'ordine ma il locale ha spazi ristretti e loro erano in tanti per cui ci sono stati dei danni che però i tifosi si sono detti pronti a risarcire". È quanto rendono noto i tre legali italiani degli ultras tedeschi dell'Union Berlino scarcerati (uno ieri e i restanti dieci oggi) dall'autorità giudiziaria partenopea che ha derubricato il reato di devastazione contestato in quello di danneggiamento e violenza privata. Per tutti è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Napoli e ora sono in procinto di ritornare in patria. "Il loro arresto - hanno concluso gli avvocati - avviene prima degli scontri più gravi. Inoltre al giudice hanno anche sottolineato di non essere parte delle frange del tifo estremo tedesco".

"La scarcerazione dopo soli tre giorni degli undici ultras dell'Union Berlino, artefici delle violenze compiute martedì notte nel centro di Napoli e accusati di devastazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, è un segnale pericolosissimo che viene dato ai teppisti e ai violenti di tutta Europa. Evidentemente, è possibile recarsi in una città, metterla a ferro e fuoco, danneggiare i monumenti e gli esercizi commerciali, minacciare e aggredire i residenti e le forze dell'ordine, e poi farla franca. Non è tollerabile che ciò avvenga quasi a legittimare la follia ultras che da alcuni mesi prevede regolarmente, nel corso delle trasferte europee, una insana gara a chi riesce a marciare e devastare i luoghi simbolo della città ospitante. Questa deriva va fermata subito da un lato condannando i fermati all'immediato risarcimento dei danni a cose, persone e beni monumentali con il divieto di tornare a Napoli; dall'altro inasprendo le pene e i controlli sul rispetto dei Daspo europei". Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.