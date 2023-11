"Questo è quello che è successo in piazza Dante in un noto pub. Inaccettabile ciò che hanno fatto i tifosi tedeschi" | VIDEO

"Sig. Borrelli, questo è quello che è successo martedì in piazza Dante in un noto pub. E' inaccettabile quello che hanno fatto i tifosi tedeschi. Non se ne può più. Per una partita si rischia anche di morire a causa di questi violenti e criminali. Persone che lavorano onestamente rischiano la vita a causa di questi barbari lasciati liberi di mettere a ferro e fuoco la città". Questa la testimonianza pubblicata sui social dal parlamentare napoletano Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso le immagini di tifosi tedeschi che creano disordini in un locale del centro di Napoli

"Chi rimborserà i commercianti, i cittadini e il Comune di Napoli per i danni causati da questi trogloditi? Da una stima approssimativa si parla già di devastazioni per 200mila euro", si chiede Borrelli.