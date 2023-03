Guerriglia tifosi a piazza del Gesù, i commercianti: "Ora chi ci ripagherà per i danni subiti?"

In piazza del Gesù questa mattina regna una calma apparente. L'obelisco dell'Immacolata è bagnato dal sole e le scolaresche sono in visita per ammirare le bellezze del centro storico. La guerriglia urbana che ha devastato ieri la piazza sembra solo un lontano ricordo, ma le ferite che la città si porta dentro sono ancora evidenti.

"Grave errore fare arrivare i tifosi tedeschi nel cuore del centro storico"

Nonostante l'alacre lavoro della task force messa in piedi dall'Asia le strade sono ancora invase dai detriti dei vetri spaccati dei bus che portavano i tifosi tedeschi in albergo dopo l'invasione della piazza e gli scontri con i tifosi azzurri. A subire i danni maggiori sono però i commercianti di piazza del Gesù e delle strade limitrofe. "Devono spiegarci perchè hanno portato o fatto arrivare i tifosi tedeschi a piazza del Gesù. E' stretta e piena di locali. Dovevano portarli alla Stazione Marittima o a piazza del Plebiscito dove c'è la Prefettura. Tanti commercianti hanno subito gravi danni. Ci sono colleghi che avevano appena fatto lavori. Mi chiedo chi pagherà per i danni subiti", afferma a NapoliToday un lavoratore del baretto Trinity di Calata Trinità Maggiore.

"C'era un gruppo di donne in pellegrinaggio per san Giuseppe Moscati nella chiesa del Gesù Nuovo. Molte erano anziane. Si sono trovate tra i tifosi dell'Eintracht che salivano verso piazza del Gesù e i supporter del Napoli. Hanno iniziato a battere le mani sulle vetrate del mio wine bar, nella calca si sono anche rotte bottiglie. Le abbiamo assistite e calmate", spiega a NapoliToday Maurizio Langella, titolare di RedWine a Calata Trinità Maggiore.

Guerriglia urbana

La guerriglia urbana si è scatenata ieri dopo il divieto per i tifosi della squadra della Bundesliga, residenti a Francoforte, di poter assistere al match di Champions League che ha poi sancito il passaggio degli azzurri ai quarti di finale della competizione per la prima volta nella storia. Si sono invece ugualmente presentati a Napoli in diverse centinaia, dando vita ad un corteo sulle strade della città sino a raggiungere piazza del Gesù. Qui sono entrati in contatto con gli ultras del Napoli, nonostante la presenza della polizia. Pesanti tensioni e scontri si sono verificati nella piazza dalle 16.30 del 15 marzo, dove è stata anche data alle fiamme una vettura della polizia. Ingenti danni anche alle attività commerciali del centro storico. Totalmente devastati i cinque bus Anm che trasportavano i tedeschi. Uno degli autisti è anche stato costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale per una ferita ad un occhio. In serata ancora scontri sul lungomare. Otto persone sono state arrestate, cinque italiane e tre tedesche. Il bilancio parla anche di 10 agenti e due tifosi teutonici feriti. Il tutto per una partita di calcio. Nelle prime ore del mattino del 16 marzo i supporter dell'Eintracht hanno poi lasciato Napoli scortati dalle forze dell'ordine.