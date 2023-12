Tifosi del Napoli aggrediti ad Avellino mentre festeggiano lo Scudetto: nei guai altre persone

E’di recente cronaca l’emissione, da parte del Questore di Avellino di 5 provvedimenti D.A.Spo nei confronti di altrettanti tifosi irpini per le intemperanze commesse in occasione dei festeggiamenti della vittoria del campionato di serie A, da parte della società sportiva Calcio Napoli, che vide tifosi partenopei festeggiare anche nel capoluogo irpino. A conclusione dell’attività istruttoria posta in essere da personale della Divisione di Polizia Anticrimine, come riporta AvellinoToday, il Questore di Avellino ha emanato ulteriori provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di 2 tifosi dell’Avellino Calcio che nella serata del 4 maggio decorso si sono resi autori di condotte antisociali.

In tale circostanza, infatti, è stato acclarato che i due, infastiditi dall’eccessiva euforia del tifo napoletano, si dirigevano, manifestando tutto il loro disappunto, verso alcuni tifosi partenopei, in transito ad Avellino per le strade del centro a bordo delle proprie auto, sottraendogli con violenza le sciarpe dei colori sociali del Napoli. Successivamente prendevano a calci e pugni le autovetture sulle quali viaggiavano, intimandogli di allontanarsi e lasciare la zona. Per essersi resi autori di tale condotta, i due tifosi avellinesi, destinatari del provvedimento, non potranno assistere ad incontri di calcio per un periodo di sei anni.