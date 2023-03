La civiltà dei tifosi inglesi: bevono e poi raccolgono le bottiglie in bustoni (FOTO E VIDEO)

Migliaia di tifosi inglesi si sono radunati sul lungomare di Napoli in attesa di recarsi allo stadio Maradona per la partita di questa sera tra Italia e Inghilterra, valida per le qualificazioni Europee. Nonostante il divieto di vendita alcolici, in realtà i fan britannici hanno trovato il modo di reperire quantità di birra notevoli tanto che un esercizio commerciale è stato anche multato. Per ora regna un clima sereno, complice anche la bella giornata di sole. I tifosi inglesi saranno caricati più tardi su dei pullman che dalla zona marittima li porterà direttamente allo stadio.

Proprio prima di partire il bel gesto. Si sono procurati delle buste molto capienti dagli esercizi commerciali della zona e hanno raccolto tutte le bottiglie che avevano svuotato nelle ore precedenti e che si erano accumulate per la strada in mancanza di spazio nei bidoni o, in alcuni casi in loro totale assenza.