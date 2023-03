Tifosi Eintracht a Napoli, alta tensione a piazza del Gesù: bruciata auto della polizia

Giornata molto complessa per l'ordine pubblico, quella di oggi a Napoli. La presenza di ultras dell'Eintracht Francoforte, in città nonostante il divieto di accedere al Maradona per la partita di Champions di stasera tra la loro squadra e il Napoli, sta mettendo in serio pericolo la sicurezza tra le strade della città.

Pesanti tensioni sono in corso nei pressi di piazza del Gesù, dov'è stata anche data alle fiamme – pare da supporter del Napoli – una vettura della polizia. Le forze dell'ordine sono sul posto in assetto antisommossa per evitare che le due fazioni arrivino allo scontro.

(video Nicola Clemente/NapoliToday)

Sono centinaia i tifosi dell'Eintracht Francoforte giunti a Napoli tra ieri pomeriggio e stamattina. Un folto corteo di tifosi tedeschi era partito nella tarda mattinata di oggi dalla zona del Lungomare, dove la maggior parte alloggia, e ha attraversato le strade del centro cittadino, urlando anche slogan anti-Napoli, per poi giungere in piazza del Gesù poco dopo le 13, dove si sono poi fermati ed intrattenuti.

Ingente il dispiegamento di forze dell'ordine in più punti della città, con polizia e carabinieri in prima linea per sorvegliare da vicino i sostenitori dell'Eintracht ed evitare qualsiasi tipo di contatto con gli ultras azzurri.

Il divieto di vendita di alcolici in vigore in città

Il Comune di Napoli ha intanto disposto con un'ordinanza il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, in vigore dalle prime ore di questa mattina.

Tifosi dell'Eintracht in corteo in via Chiaia | VIDEO

(video Massimo Romano/NapoliToday)