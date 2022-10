Notte violenta nel cuore di Napoli: feriti tre tifosi dell'Ajax

I carabinieri sono intervenuti poco prima dell'1.00 presso l’ospedale Vecchio Pellegrini, dove poco prima due tifosi dell’Ajax, di 36 e 32 anni, si erano presentati feriti al pronto soccorso. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i due, mentre stavano rientrando in un B&B di vico Santa Maria dell’Aiuto, sarebbero stati accerchiati da un gruppo di ragazzi a bordo di scooter, che dopo averli aggrediti, li hanno feriti anche con armi da taglio.

Questa la prognosi del 36enne, dimesso con 7 giorni: "Contusioni per il corpo. Due ferite da punta e taglio faccia laterale coscia destra’’. Anche per il 32enne una prognosi di 7 giorni per ‘’contusione per il corpo. Ferita da punta e taglio faccia laterale coscia destra’.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia Napoli Centro.

Verso le 0:30 i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti anche in via Agostino Depretis, davanti ad un bar, per la segnalazione di un’aggressione. Da una prima ricostruzione pare che alcuni tifosi dell’Ajax, mentre erano all’esterno del bar, sarebbero stati aggrediti con mazze e catene da un gruppo di ragazzi a bordo di scooter.

Ad avere la peggio un 33enne olandese, medicato sul posto dal personale del 118 per una lieve ferita alla nuca. L’uomo non è stato ricoverato. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Centro.