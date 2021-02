Violenza sulle donne a San Valentino: donna picchiata in strada con un casco

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per lesioni aggravate un 43enne napoletano del quartiere Sanità già noto alle forze dell'ordine. Una telefonata al 112 ha segnalato una lite in via Posillipo tra un uomo e una donna. Il cittadino che ha segnalato la cosa ha anche raccolto una porzione della targa dello scooter sul quale viaggiavano.

Dopo accurate ricerche i carabinieri hanno individuato il veicolo a via Coroglio, trovando i due ancora a discutere animatamente. Ed è proprio davanti agli occhi dei militari che il 43enne – col casco indossato - ha colpito la donna con due testate al volto. Finito in manette, l’uomo è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Per la donna, lesioni ritenute guaribili in sette giorni.