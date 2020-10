San Giuseppe Vesuviano, test sierologici a tutti gli studenti

"Stiamo predisponendo tutto quanto necessario, di concerto con i Dirigenti Scolastici, per eseguire i test sierologici a tutti i 3200 alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado": lo annuncia il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Vincenzo Catapano. "I test, naturalmente, previo consenso dei genitori, saranno eseguiti da personale sanitario, alla presenza di un'assistente sociale e/o di una psicologa. Invito tutti a prestare il consenso. Dobbiamo vincere questa battaglia fondamentale anche con la prevenzione".

Catapano si è poi rivolto ai genitori degli studenti":Cari genitori, vi chiedo, all'ingresso ed all'uscita dei vostri figli da scuola, di limitarvi ad accompagnare o prendere i piccoli, senza sostare nelle adiacenze delle scuole, senza intrattenervi in chiacchiere e per nessun motivo. La Polizia Municipale è e sarà all'esterno dei plessi per agevolare i flussi".