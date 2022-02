Test rapidi e mascherine Ffp2 non a norma: il sequestro

Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, in un grande magazzino di Barano di Ischia (Napoli), 487 confezioni di tamponi rapidi antigenici e 284 mascherine Ffp2 non conformi alle normative sanitarie.

I dispositivi erano stati messi in commercio privi di etichettatura e indicazioni in lingua italiana e, quindi, delle informazioni e delle avvertenze per il consumatore. Il titolare del grande magazzino, un 33enne di origine cinese, è stato segnalato alla camera di commercio per le violazioni amministrative previste dal codice del consumo.